Portuguesa Francisca Albarran-Bonde diz ter “sentido de missão” no mundo da banca Filha de Albarran é a 16.ª mulher mais poderosa da banca.

Francisca Albarran-Bonde

25 set 2023 • 23:58

"Trabalhamos com clientes e negócios que definem a sociedade e a economia atual. A missão dá-me sentido de realização", disse Francisca Albarran-Bonde em abril, numa entrevista para o podcast ‘O CEO é o limite’, do jornal ‘Expresso’ e que o Correio da Manhã reproduziu esta segunda-feira, no artigo ‘Filha de Albarran é a 16.ª mulher mais poderosa da banca’.



A notícia surgiu após a revista ‘Forbes Portugal’ ter publicado uma lista das mulheres mais influentes do Mundo dos negócios. Francisca Albarran, filha de Artur Albarran, é, aos 29 anos, vice-presidente da área de investimento do Bank of America, em Londres, Reino Unido.