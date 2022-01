Portuguesa Luísa Barosa Oliveira encanta piloto de Fórmula 1

O piloto de Fórmula 1 Lando Norris (da McLaren) está a namorar com a modelo portuguesa Luísa Barosa Oliveira. Ambos têm 22 anos.





A jovem é irmã da atriz Beatriz Barosa (da novela ‘Festa é Festa’, da TVI, e namorada do ator Manuel Marques), tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, é modelo da Central Models e cara de diversas marcas. No entanto, e apesar de ter por hábito partilhar o seu quotidiano nas redes sociais, ainda não mostrou ao Mundo o namorado. A relação foi assumida pelo piloto, numa publicação em que aparece a beijar a modelo lusa em pleno deserto do Dubai.