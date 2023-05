Portuguesas fazem furor pelo mundo Jovens portuguesas exibem curvas escaldantes.

Margarida Corceiro e Francisca Cerqueira Gomes

01:30

Beleza, sensualidade e elegância são alguns dos atributos que não faltam às jovens promessas nacionais. É o caso da atriz Margarida Corceiro (Magui) que, onde quer que vá, não passa despercebida. Em Londres, a namorada de João Félix fez disparar os termómetros ao partilhar uma foto na sauna de um hotel, na qual deixa evidente o seu lado mais sexy. Com um biquíni reduzido, conquistou milhares de elogios. Já em Tulum, no México, foi a vez da modelo Luisinha Oliveira dar nas vistas com uma produção arrojada. Também Francisca (Kika) Cerqueira Gomes protagonizou uma campanha no Sri Lanka e ‘roubou’ todas as atenções com as suas curvas ousadas.

