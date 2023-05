Portugueses arrasam na passadeira vermelha do Festival de Cannes!

18 mai 2023 • 14:48

que recebeu uma Palma de Ouro honorária pela sua carreira,

José Condessa desfilou ontem, 17 de maio, na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes. O ator, que se estreou em Cannes, destacou-se ao surgir com um look irreverente, todo preto, e com a camisa aberta até à zona do umbigo. O artista integram o elento de 'Uma Estranha Forma de Vida', de Pedro Almodóvar.O ator não foi o único português a brilhar na passadeira. Sara Sampaio também marcou presença. A modelo de 31 anos elegeu um vestido em tons de laranja, com um alonga causa coberta de plumas. Já Maria de Medeiros, atriz, realizadora e cantora, optou por um vestido justo, repleto de brilhantes em tons de prateado. Recorde-se que a artista portuguesa é uma veterana no Festival de Cannes tendo, inclusive, feito parte do júri na 60ª edição do Festival.Michael Douglas,fez-se acompanhar pela mulher, Catherine Zeta-Jones e a filha, Carys Zeta Douglas. Enquanto que a mãe elegeu um vestido vermelho, fluído, a filha encantou num vestido em tons de branco. Também na companhia do filho, Levon, Uma Thurman destacou-se pelo vestido creme e pela capa vermelha comprida.Também irreverente, Helen Mirren surgiu na passadeira vermelha de vestido e cabelo azuis e um leque com a palavra "worth it" (merecedora, em tradução livre). A especulação em torno da palavra depressa chegou às redes sociais. Muitos internautas interpretaram aquela frase como uma forma subtil de apoio a Amber Heard, ex-mulher de Johnny Depp.