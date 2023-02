Portugueses brilham na Semana da Moda de Milão Prestigiado evento em Itália contou com a presença de vários rostos nacionais que elegeram looks arrojados

Portugueses brilham na Semana da Moda de Milão

10:34

A Semana da Moda de Milão contou com a presença de vários rostos portugueses. Ruben Rua, Mariana Machado, Mel Jordão e Liliana Filipa são alguns dos presentes no evento para assistir ao desfile de prestigiadas marcas que apresentam a coleção de Outono/Inverno 2023.



Convidados elegeram looks arrojados e irreverentes que mereceram a atenção da imprensa.

