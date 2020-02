Postura de diva de Georgina Rodríguez gera polémica

A organização da 70.ª edição do festival de música Sanremo, que vai decorrer em Itália no próximo dia 6, esteve prestes a desistir de ter Georgina Rodríguez como uma das apresentadoras.Depois de os responsáveis pelo mítico evento terem anunciado oficialmente o nome de Georgina Rodríguez como uma das estrelas presentes, esta semana a imprensa italiana chegou a dar como certo o seu afastamento.Quem não gostou desta postura foram os fãs fervorosos deste festival de cinema, que deixaram inúmeros comentários nas redes sociais com críticas.A verdade é que a direção e a modelo espanhola de 26 anos acabaram por chegar a um acordo. Prova disso foi a presença de Gio na cidade, no fim de semana passado, para os ensaios. Para a ocasião, fez-se acompanhar do filho mais velho do namorado, Cristianinho.Nos últimos tempos, Gio tem tentado investir no meio artístico e agora vai estrear-se na televisão.