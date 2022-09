Pote e Bruna apagam fotos juntos nas redes sociais

Bruna Rafaela e Pedro Gonçalves apaixonados durante as férias de verão

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

O sportinguista Pedro Gonçalves apagou todas as fotografias que tinha com a namorada, Bruna Rafaela. O mesmo aconteceu com a modelo e estudante de Medicina, que deixou no Instagram, onde tem 15,6 mil seguidores, apenas registos dos seus trabalhos ou imagens do dia a dia, eliminando tudo o que a ligava ao jogador, conhecido por Pote. Além disso, Bruna deixou de seguir o companheiro, embora o contrário não tenha acontecido.Uma mudança de atitude que contrasta com o lado romântico que mostravam através de imagens e declarações de amor, e que levanta suspeitas sobre uma crise na relação. No início da semana, a jovem completou 23 anos e foi surpreendida com uma festa organizada pela família. No Instagram, mostrou os melhores momentos e não fez referência a Pote. Questionada por um seguidor sobre se o namoro tinha terminado, optou por não responder.O casal assinalou quatro anos de relação em fevereiro. Na altura, o atleta mostrou-se apaixonado: "Seremos sempre só os dois. Amo-te para sempre".