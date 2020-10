Prédio de Cristiano Ronaldo no Funchal assaltado

O prédio de sete andares que Cristiano Ronaldo tem no Funchal, Madeira, foi assaltado na manhã da passada quarta-feira.

Aproveitando a entrada de um técnico de manutenção no imóvel, um homem terá conseguido passar pela porta da garagem para ter acesso ao interior. Terá furtado uma camisola autografada da Juventus, um boné e outras peças de roupa.

A família comunicou a ocorrência às autoridades. A PSP usou as imagens de videovigilância para identificar o assaltante, que durante o dia de ontem ainda era procurado.

No prédio mora Dolores Aveiro, mãe de CR7, e o irmão mais velho do jogador, Hugo, que contactado pelo CM confirmou o sucedido, mas não se quis alargar em esclarecimentos. Já Elma Aveiro, que também vive na ilha, mas noutra residência, explicou que a família está bem e que se apercebeu logo da presença de um estranho em casa.

"Estava na casa do lixo. Ia à procura de comida, certamente. Mas coitado, foi logo descoberto", começou por explicar ao Correio da Manhã. "Vimos logo pelas câmaras e foi posto fora." A empresária afirma que a família sabe de quem se trata. "É um drogado. Conhecemo-lo das ruas. Nunca mais lá entra."

Cristiano Ronaldo estreou o luxuoso apartamento em março, quando viajou para a sua terra natal para visitar a mãe, que tinha sofrido um AVC. No entanto, devido à pandemia, prolongou a estadia na Madeira com a família.



Inauguração em família

Cristiano Ronaldo passou o primeiro mês do confinamento no prédio que adquiriu no Funchal, altura em que o estreou.



O futebolista ocupa os dois últimos pisos, onde se encontra a piscina, e foi lá que passou muitos momentos com a namorada, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos, Cristianinho, Alana, Eva e Mateo.



A família aproveitou todas as comodidades do espaço, incluindo um ginásio.