Prejuízo de milhões: Ninguém quer investir no hotel que foi de João Baião Hotel Quinta das Pratas, no Cartaxo, foi colocado em leilão por 2,14 milhões de euros.

João Baião

01:30

Após duas tentativas de venda em leilão fracassadas, ninguém quer investir no hotel que foi de João Baião, noticia o ‘Jornal de Negócios’. Depois de ter sido declarada falência em 2014, o Hotel Quinta das Pratas, no Cartaxo, foi colocado em leilão apenas em outubro deste ano, por 2,14 milhões de euros, e não atraiu compradores.



O mesmo aconteceu já este mês, em que foi novamente posto à venda por 1,82 milhões. Porém, a dona da unidade hoteleira faliu com uma dívida de 3,22 milhões de euros ao Estado, o que significa um prejuízo nas contas de vários milhões. Tal como o nome da sociedade indica, Oliveira & Baião, o apresentador fez parte do projeto. O apresentador cedeu a sua parte na empresa ao sócio, em 2001, um ano antes da abertura do hotel.

Mais sobre