"Prémio é o reconhecer do trabalho e afinco": Chef Ljubomir emocionado com estrela Michelin

Chef Ljubomir Stanisic

Foto: Fabrice Demoulin

06:00

Ljubomir Stanisic está emocionado com a primeira estrela Michelin atribuída ao seu restaurante 100 Maneiras, Lisboa. Num texto partilhado nas redes sociais, o chef fez um agradecimento aqueles que o têm acompanhado ao longo da última década. “Tenho de agradecer aqueles que estão ao meu lado, hoje e sempre. Não conquistamos nada sozinhos e essa é a grande beleza da vida! Vejo este prémio como um reconhecimento do trabalho, afinco, rigor, mas também da personalidade e de um percurso”. Feliz e grato pela distinção, Ljubo lembrou os períodos de crise do seu espaço. “Renasceu das cinzas em 2009 e, em 2019, reinventou-se depois de quatro anos de obras e muitos revezes”.

