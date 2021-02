“Preocupo-me todos os dias com a minha vida”, diz filha do Emir do Dubai

A princesa Latifa do Dubai, de 35 anos, filha do emir Mohammed bin Rashid al-Maktoum, diz estar "refém" numa quinta e a temer pela sua segurança, num conjunto de vídeos que foi divulgado na passada terça-feira.Latifa tentou fugir de barco do emirado em 2018, mas sem sucesso, tendo sido obrigada a voltar à força. Entre 2019 e 2020 enviou vídeos a amigos a partir do cativeiro, mas no ano passado o telefone deixou de receber mensagens. Preocupados com a situação, os amigos divulgaram agora essas imagens, que foram transmitidas pela BBC e pela Sky News."Estou a gravar este vídeo numa casa de banho porque é a única divisão que tem uma porta que posso trancar (...) Sou uma refém e esta quinta converteu-se numa prisão. Todas as janelas estão fechadas com grades, não posso abrir nenhuma", pode ouvir-se no relato.Latifa diz que é constantemente vigiada. "Há cinco polícias lá fora e dois dentro da casa. Nem sequer posso ir apanhar ar fresco. A minha vida não está nas minhas mãos. (...) Preocupo-me todos os dias com a minha segurança e com a minha vida. A polícia ameaçou-me, dizendo que vou ficar na prisão toda a minha vida e que nunca mais verei o sol", revelou.Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raabb, considerou que as "imagens são muito angustiantes" e que a situação de Latifa é "preocupante".A ONU também já se pronunciou e vai questionar o Dubai sobre a detenção.A princesa Haya, a sexta mulher do emir do Dubai e filha do rei da Jordânia, divorciou-se em 2019 e refugiou-se no Reino Unido com os dois filhos. Pediu proteção à Justiça britânica, alegando ser alvo de violência por parte do regime.