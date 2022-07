Preparativos do casamento de Taylor Swift no segredo dos deuses

A solteira mais cobiçada do universo da pop, Taylor Swift, de 32 anos, foi definitivamente ‘apanhada’ pela seta do cupido e está noiva do namorado, o ator Joe Alwyn, de 31 anos, de acordo com o jornal britânico ‘The Sun’. O enlace acontecerá daqui a 18 meses.A publicação avança ainda que o noivado já tem alguns meses, mas os dois artistas optaram por manter a novidade no segredo dos deuses - a discrição foi sempre apanágio da sua relação - e partilharam a boa-nova apenas com os familiares e amigos mais próximos."Basicamente, só os familiares diretos e os amigos de confiança muito antigos ficaram a par. Mas todos juraram segredo", revelou uma fonte próxima de Taylor Swift ao ‘The Sun’, que, pelos vistos, não foi capaz de cumprir com o prometido.A mencionada fonte acrescentou ainda que a cantora recebeu "um lindíssimo anel de noivado, mas só o usa em privado"."A Taylor e o Joe estão incrivelmente felizes e muito apaixonados, aproveitando esse momento", acrescentou. O casamento será "simples mas elegante", de acordo com as informações que chegaram aos amigos.O casal namora desde 2016 e a relação foi sempre mantida em sigilo e bem longe dos olhares curiosos da imprensa.Recentemente, porém, a cantora levantou a ponta do véu quanto a uma possível mudança de rumo na sua vida pessoal. "Tomei decisões que fizeram a minha vida parecer mais real e menos uma história para ser comentada pelos media", afirmou Taylor Swift, numa entrevista conjunta com o ex-Beatle Paul McCartney, para a edição norte-americana da revista ‘Rolling Stone’.