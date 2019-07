Presidente do Sp. Braga: "Eu também falo alto, qual é o problema?" António Salvador é quem comanda o clube bracarense.

António Salvador é o atual presidente do Sporting de Braga

Foto: Luís Vieira/Movephoto

- CM: Vítor Constâncio e Joe Berardo entram num bar. Acabe a história…

– Nada do que lá aconteça existirá para efeitos futuros.

- Encontra Marcelo e João Félix na rua. Com qual deles tira uma selfie?

– O mais certo seria eles já estarem a tirar uma selfie, mas não teria problemas em me juntar.

- Uma mulher fala alto ao seu lado. Quando se vira para lhe chamar a atenção vê que é a Cristina Ferreira. Como reage?

– Tranquilo. Eu também falo alto, qual é o problema?

- Antigo padre de Pedrógão Grande é visto a sair de uma sex shop. É motivo para sorrir ou para se benzer?

– É motivo para insistirmos na reflexão sobre os dogmas da Igreja no século XXI.

- António Costa é o nadador-salvador da sua praia. Arrisca entrar na água?

– Provavelmente sim. O nosso primeiro-ministro tem uma enorme facilidade em ir na onda.

