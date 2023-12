Presidente do Sporting celebra aniversário do filho Santiago

Esta segunda-feira foi dia de festa para Frederico Varandas, de 44 anos, e para a companheira, Katarina Larsson, de 38, pois celebraram o quarto aniversário de Santiago, o filho mais velho do presidente do Sporting Clube de Portugal.





Apesar da tenra idade, o menino já é um adepto fervoroso dos leões, vestindo-se frequentemente com o equipamento do clube verde-e-branco, acompanhando várias vezes a equipa que o pai lidera nas bancadas do Estádio de Alvalade.