Presidente dos Bombeiros repudia atitude de Daniel Monteiro no 'Big Brother': "É lamentável"

O jovem perdeu a cabeça com Ana Catharina, durante as nomeações, depois de esta afirmar que não se identificava com as suas causas. "Quando precisares dos bombeiros, não devias ser ajudada", atirou.O comentário está a ser alvo de críticas nas redes sociais, por parte dos espectadores do programa."Os Bombeiros de Valongo, vem desta forma informar, que o Daniel Monteiro concorrente do programa Big Brother 2020, não representa os bombeiros de Valongo, nem nenhum corpo de bombeiros, a sua inscrição no programa foi feita de livre vontade, e a título pessoal.""Não nos revemos nas suas palavras, e não somos responsáveis por qualquer tipo de palavras ou atitudes dentro do programa. Como sempre estamos cá, para apoiar e socorrer todas as pessoas que precisem da nossa ajuda."