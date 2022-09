Pretendentes de Marie Brethenoux querem desistir de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ Alegado romance da luso-francesa com o agricultor João Coragem provocou revolta.

Luso-francesa com os pretendentes: Tiago, Miguel, Egdar e Ricardo

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Marques Dias

Marie Brethenoux quase ficou sem pretendentes no reality show ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ (SIC). De acordo com a ‘TV 7 Dias’, Edgar Mestre, Tiago Miranda e Ricardo Dias chegaram a falar com a produção do programa da estação de Paço de Arcos quando se aperceberam do alegado romance da luso-francesa, de 32 anos, com o agricultor João Coragem, de 31.



Os candidatos começaram logo a perceber que Marie e o agricultor de Seia tinham muita cumplicidade e, considerando que estavam a ser enganados, Ricardo e Edgar disseram mesmo a Andreia Rodrigues (apresentadora do formato) que queriam sair por se sentirem usados por Marie Brethenoux. No entanto, foi possível demovê-los dessa intenção e tudo acabou a bem. Ricardo acabou por sair naturalmente do ‘reality’ - tal como Tiago - ao passo que o empresário de Faro Edgar Mestre decidiu dar uma segunda oportunidade à agricultora da Aldeia do Zambujeiro. No fim, os dois ficaram juntos, tal como o CM já tinha noticiado.

Mais sobre

artigos relacionados