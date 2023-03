'Primeira-Dama' marca presença em gala do Benfica Sandra Silva conquistou o coração de Rui Costa na adolescência, tendo sido a sua primeira namorada.

A gala do 119.º aniversário do Sport Lisboa e Benfica teve lugar na passada terça-feira à noite na Aula Magna, em Lisboa. À celebração compareceram vários jogadores e pessoas relacionadas com o clube lisboeta, mas o centro das atenções foi o atual presidente do Benfica, Rui Costa, que chegou acompanhado pela mulher, Sandra Silva, de 43 anos. A ‘primeira-dama’ dos encarnados conquistou o coração do atual presidente, de 50, na adolescência, tendo sido a sua primeira namorada. Mas só anos mais tarde, após o fim do casamento de 17 anos do ex-jogador com Rute, mãe dos seus dois filhos, é que o romance se consolidou.



O presidente do Benfica destacou, na gala, a ambição do clube, frisando a crença na presença nos quartos de final da Liga dos Campeões e lembrando que a liderança na Liga Bwin pertence às águias desde a primeira jornada.

