Primeira foto de Bruce Willis após anúncio da doença Ator está doente e pode perder a capacidade de se expressar. Estrela de Hollywood aproveita agora todos os momentos em família.

Bruce Willis e a mulher, na primeira fotografia após a revelação da doença do ator

Foto: Direitos Reservados

Rita Monteiro

É a primeira fotografia em que Bruce Willis aparece depois do anúncio, há uma semana, de que iria terminar a carreira devido a uma doença, denominada afasia, que se traduz na perda da capacidade de se expressar.



A foto foi publicada pela mulher, Emma Heming Willis, de 43 anos, que tem sido um apoio fundamental na vida do ator. “A mãe e o pai no seu habitat favorito”, pode ler-se na legenda da imagem em que o casal aparece sorridente durante um passeio na natureza. A imagem foi captada por Mabel, de 10 anos, uma das filhas do casal. A revelação de que a doença estaria a afetar as capacidades cognitivas de Willis deixou os fãs do ator de 67 anos preocupados e têm sido muitas as mensagens de apoio deixadas não só ao artista mas também à família.



Novo filme nos cinemas

Estreou ontem nas salas de cinema portuguesas ‘Gasoline Alley - Investigação Explosiva’, um dos mais recentes filmes de Bruce Willis. Na película de ação, o ator interpreta o detetive Freeman, que investiga um grande homicídio. Antes de se retirar, Willis rodou oito filmes, ainda por estrear.

