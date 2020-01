Primeira imagem de Hulk com a sobrinha da ex-mulher revelada

Hulk apanhado com a namorada

Hulk surpreendeu ao assumir que está apaixonado pela sobrinha da ex-mulher. Os dois já não escondem a paixão, que nasceu quando o ex-jogador do FC Porto ainda estava casado com Iran , e vivem juntos na China, onde o futebolista joga.Até agora, ainda não havia imagens do casal junto, mas o comentador brasileiro Leo Dias revelou, na sua conta de Instagram, uma foto que mostra o craque e Camila a embarcarem juntos em São Paulo, rumo à China.Ao assumir a relação, Camila cortou relações com a tia e também a mãe da jovem lhe virou costas, colocando-se do lado da irmã.Através de uma carta escrita a Iran, a sobrinha pediu desculpas e afirmou que não manda no coração, mas a mãe dos três filhos de Hulk mostra-se devastada e revela que não irá perdoar Camila.Para tentar apaziguar a relação com a 'ex', Hulk ofereceu-lhe 20 milhões e colocou à disposição os 80 imóveis que tem, mas Iran promete guerra ao jogador brasileiro.