Primeira-ministra da Finlândia pede desculpa após imagens polémicas

A primeira-ministra finlandesa Sanna Marin pediu esta quarta-feira desculpa pelas imagens captadas na sua residência oficial, nas quais surgem várias amigas suas em ‘topless’ e a beijarem-se. “Penso que a imagem não é apropriada. Tal fotografia não deveria ter sido tirada”, disse a governante de 36 anos. Captadas em julho, depois de Sanna e as amigas terem estado num festival de rock, as imagens chegaram às redes sociais porque duas das participantes na festa são influenciadoras. E geraram tanta polémica que obrigaram Sanna Marin a fazer um teste de despistagem de drogas. Deu negativo.



Na semana passada, Sanna esteve no centro de outra polémica, após ter sido divulgado um vídeo seu a dançar de forma extravagante numa festa.“Isto é algo privado, é alegria e vida”, declarou esta quarta-feira numa conferência de imprensa em que apareceu com os olhos marejados. “Mas eu não faltei um único dia de trabalho”, acrescentou.

