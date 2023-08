Primeira viagem de Catarina Furtado depois da separação

Catarina Furtado, que está prestes de completar 51 anos de idade (faz na sexta-feira, dia 25), encontra-se em Miami, Estados Unidos, para umas merecidas férias.





Esta é a primeira viagem que a apresentadora da RTP1 faz após anunciar a separação de João Reis, com quem viveu um casamento durante 18 anos. Nestas férias até ao outro lado do Atlântico, a comunicadora contou com a companhia das duas pessoas mais importantes da sua vida, os seus dois filhos - Beatriz, de 17 anos, e João Maria, de 15.