Primeiro concerto das Spice Girls foi uma desilusão para os fãs

13:46

tournée 'Spice World 2019', em Dublin, na Irlanda,

O tão esperado regresso da 'girlband' mais famosa dos anos 90 não correu como era de prever: além da falta de um dos membros da banda - Victoria Beckham - o primeiro concerto daque aconteceu esta sexta-feira (24), teve problemas técnicos no sistema de som.Houve, inclusivamente, pessoas a abandonar o concerto por não conseguirem ouvir as músicas e a exigir o reembolso do bilhete, que terá custado entre os 80 e os 340 euros.Os membros da banda britânica agradeceram, nas redes sociais, o carinho do fãs naquele que foi o primeiro concerto da digressão que termina no final junho. Nenhuma das quatro cantoras - Mel B, Mel C, Geri Halliwell e Emma Bunton - reagiu às críticas.