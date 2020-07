Primeiro filho biológico de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso já nasceu

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso têm motivos para sorrir. O casal de atores voltou a ser pai, pela terceira vez, dando as boas-vindas ao filho, Zyan. O primeiro filho biológico do casal nasceu na noite desta quarta-feira, 9 de julho, no Rio de Janeiro com 2,9 quilos e 48 centímetros.

O pequeno Zyan veio juntar-se a Titi, de sete anos, adotada em 2016, e Bless, de cinco, adotado no ano passado.

"Eu não consigo explicar por palavras a felicidade que sinto ao segurar o Zyan nos meus braços e não vejo a hora de apresentá-los aos irmãos que estão ansiosos para conhecê-lo", revelou a atriz à revista brasileira Quem.

"O Zyan é lindo e chega rodeado de amor. Ele é uma alegria para nós e para Chissomo e Blessings que viram o o seu crescimento na barriga do Gio com a mesma ansiedade que a minha", partilhou o ator.

Recorde-se que Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão casados há 10 anos