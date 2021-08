Primeiro filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey está "para breve"

Focado na vida profissional, Lourenço Ortigão, de 32 anos, não esconde, no entanto, os seus desejos pessoais, nomeadamente, a vontade imensa de ser pai. “Acredito que seja para breve, num futuro próximo”, adiantou à ‘TV7 Dias’, sublinhando total compreensão para com a namorada Kelly Bailey, de 23.“O facto de podermos ou não ter um filho influencia sempre mais um lado do que o outro. Não sou eu que o vou carregar. Por isso, será uma questão de percebermos quando será o momento certo”, disse.