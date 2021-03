Primeiro-ministro Boris Johnson tem chef de cozinha português

O primeiro-ministro inglêstem desfrutado de pratos preparados especialmente para si, que lhe são entregues pessoalmente na sua residência oficial na Downing Street, em Londres. Agora, sabe-se que o chef responsável pelas refeições do político é português!, de 33 anos, trabalha para as lojas de fazenda orgânica Daylesford e foi treinado pelo conhecido chef britânico Marco Pierre White, segundo o Daily Mail. Durante o ano passado, Mauro preparou diversas refeições para o primeiro-ministro, bem como para a sua noiva, Carrie Symonds.Os pratos são ricos em ferro e vitaminas para reavivar os níveis de energia de Johnson depois de este ter testado positivo à Covid-19 em abril de 2020. O plano de dieta personalizado do primeiro-ministro é composto de "superalimentos" saudáveis, como couve, carne magra, sementes de chia e goji.De acordo com o jornal britânico, este mês o Primeiro Ministro e a companheira receberam 100 refeições diárias pré-preparadas para os dois e uma cesta de comida semanal da Daylesford no valor estimado de 12 500 libras, cerca de 14 600 euros.O português foi treinado pelo chef de televisão Marco Pierre White no restaurante The Belvedere, situado no oeste de Londres. Anteriormente, foi chefe de cozinha no café Melrose and Morgan, em Primrose Hill, no norte de Londres.