Primeiro-ministro dança em festa de aniversário

Apesar dos tempos conturbados que se vivem, derivados do aumento de casos de Covid-19, o primeiro-ministro, António Costa, conseguiu aproveitar a passada noite de sexta-feira, dia 3, para dançar e divertir-se com amigos socialistas numa festa de aniversário.



A festa decorreu no Bar A Primorosa, no Bairro de Alvalade, em Lisboa, durou até perto das quatro da manhã e contou com aproximadamente cinco dezenas de pessoas. Entre os convidados encontravam-se a mulher do primeiro-ministro, Fernanda Tadeu, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e Ana Catarina Mendes, deputada socialista. Todos os convidados tiveram de apresentar, à entrada, teste negativo à Covid.

