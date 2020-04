Primeiro-ministro inglês está a oxigénio no hospital

Dez dias depois de ter recebido o teste positivo para coronavírus,De acordo com a imprensa britânica, e com o agravamento dos sintomas, Boris Johnson, de 55 anos, teve mesmo de receber "tratamento de oxigénio", continuando internado no Hospital de St. Thomas, em Londres.Recorde-se que na última sexta-feira, Boris Johnson já tinha afirmado, no Twitter, que se encontrava melhor, mas que continuava a manter febre alta.A companheira do primeiro-ministro, que se encontra grávida, está em isolamento numa outra casa, e também apresenta sintomas de coronavírus.