Primeiro ordenado de Cristina foi 500 euros a recibos verdes

15:45

Cristina Ferreira é atualmente a grande estrela da televisão portuguesa e tudo começou em 2002, no início da carreira da apresentadora.



Cristina começou a trabalhar nesse mesmo ano na estação de Queluz como repórter do programa 'Olá Portugal'. Na altura, a agora acionista do canal recebia cerca de 500 euros a recibos verdes.



Dois anos depois, estreou-se no 'Você na TV' naquele que foi o grande desafio que a destacou no pequeno ecrã. Ao lado de Manuel Luís Goucha, a apresentadora conquistou o público português. Quando iniciou o comando do programa das manhãs ao lado do companheiro, recebia cerca de 1500 euros. Em 2008, quatro anos depois de abraçar o projeto, a TVI renovou-lhe o contrato e passou a receber 15 mil euros mensais.



Em 2010, foi abordada pela SIC e a TVI aumentou-lhe o salário, subindo para 25 mil euros.



Em 2011, além do 'Você na TV', Cristina Ferreira abraçou a condução do programa 'A Tua Cara Não Me É Estranha', passando a receber mais 1500 euros por cada gala, para além do ordenado fixo.



Em 2013, o ordenado da apresentadora subiu para 40 mil euros ao assumir o cargo de diretora de Conteúdos Não Informativos do quarto canal.



Foi em 2018 que Cristina Ferreira protagonizou uma transferência televisiva que captou todas as atenções e deixou a TVI para se juntar à SIC. Foi aí que abraçou aquele que considerou ser o projeto da sua vida num formato exclusivamente dedicado a ela própria, 'O Programa da Cristina', um sonho que terminou ao fim de apenas um ano e meio ao decidir repentinamente voltar à casa onde tudo começou.



Cristina Ferreira regressou à TVI recentemente deixando os espectadores completamente surpreendidos pela decisão e abraçou o cargo de diretora de programas de entretenimento e ficção do canal e é ainda accionista na estação. Uma conquista que lhe vale 217 mil euros mensais, mais 33 mil euros em telepromoção.



Além do salário milionário, junta-se a esta fortuna o que ganha Cristina Ferreira em publicidade, nas redes sociais, e também com as várias marcas que lançou ao longo dos anos.



Cristina Ferreira não podia sentir-se mais realizada ao fim de 17 anos de carreira e não tem escondido a felicidade que sente com o futuro que a espera na nova aventura na TVI. Apesar de algumas críticas, mostra-se mais forte que nunca com os novos projetos que tem em mente para combater a concorrência.





