Primo de Rogério Samora sobre ator: “Acreditamos que é possível tê-lo de volta”

Carlos Samora não perde a esperança na recuperação do ator.

Rogério Samora, de 62 anos, permanece internado nos Cuidados Intensivos do Hospital Amadora-Sintra, desde o dia 20 de julho. O ator continua em coma, contudo, o primo Carlos Samora, não perde a esperança na sua recuperação. “Mais um dia em que o telefonema do hospital não trouxe nada de novo, o estado de saúde do Rogério continua sem sofrer alterações mas nós continuamos à espera dele e acreditamos que é possível tê-lo de volta, tem calma Rogério que nós estamos cá à tua espera. Que venha o dia de amanhã”, escreveu o familiar numa publicação na rede social Facebook.









Apesar de estar em coma, o artista já não se encontra ventilado.

Recorde-se que Rogério sofreu uma paragem cardiorespiratória nas gravações de ‘Amor Amor’ (SIC), que se resultou em graves lesões neurológicas.