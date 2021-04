Princesa Ana acusada de ter sido a autora do comentário racista sobre filho de Meghan e Harry

31 mar 2021 • 18:17

ouve várias conversas sobre quão escura seria a pele do bebé", revelou Meghan, sem denunciar a pessoa.





"Nunca houve preocupação em relação à cor da Meghan. A preocupação da Princesa Ana dizia respeito aos futuros filhos. Não por causa da cor da Meghan, mas por causa da falta de capacidade e determinação dela em compreender as diferenças culturais e respeitar a instituição e a família na qual estava a casar"

O Mundo ficou chocado com as declarações dea Oprah Winfrey, onde revelou que há raciscmo na família real britânica. Quando a duquesa de Sussex engravidou de Archie, de 22 meses, a cor da sua pele foi tema de preocupação. A apresentadora não conseguiu esconder o choque ao ouvir as acusações de Meghan.A especialista de realeza Lady Colin Campbell contou no seu canal de Youtube que, através de uma fonte do Palácio de Buckingham, descobriu que a princesa Ana, filha da rainha Isabel II, foi a autora do comentário racista. Contudo, garante que o comentário foi interpretado de forma errada.contou ao 'Daily Star'.Nesta grande entrevista concedida a Oprah Winfrey, o casal afirmou que tinha casado antes do grande enlace. Mas, o arcebispo que os casou já veio desmentir Meghan e Harry