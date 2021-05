Princesa Beatrice anuncia que está grávida

Edoardo Mapelli Mozzi, 10 meses depois de terem trocado juras de amor numa cerimónia secreta.





A Rainha foi informada e a família está encantada com a notícia", anunciaram nas redes sociais da família real.



Edoardo Mapelli Mozzi em segredo e estiveram presentes alguns membros mais próximos.



"A cerimónia privada aconteceu às 11 da manhã desta sexta-feira, 17 de julho, na Royal Chapel de Todos os Santos, em Windsor. A pequena cerimónia teve a presença da Rainha, do Duque de Edimburgo e da família próxima. O casamento decorreu de acordo com as linhas de saúde decretadas pelo Governo", anunciaram no dia seguinte à cerimónia privada.









A família real vai aumentar novamente. Aanunciou que está à espera do primeiro filho em comum comRecorde-se que devido à pandemia, a filha mais velha do príncipe André teve de adiar o seu enlace com o noivo três vezes. Cansada de esperar, Beatrice de Inglaterra trocou alianças com