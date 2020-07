Princesa Beatrice casou com vestido de noiva e tiara da rainha Isabel II

20 jul 2020 • 19:16

Após o casamento secreto da Princesa Beatrice com Edoardo Mapelli Mozzi na última sexta-feira, dia 17 de julho, a família real britânica divulgou no último fim de semana, fotografias da cerimónia privada, que contou com a presença da avó da noiva, a rainha Isabel II e o marido desta, o Duque de Edimburgo. Contudo, há um pormenor que está a chamar a atenção dos mais curiosos: o vestido de noiva e a tiara usados pela princesa pertenceram à rainha de Inglaterra.

Mais tarde, a casa real britânica acabou por confirmar que o vestido da noiva, é de facto, um empréstimo concedido pela rainha, que já o tinha usado em 1962 na estreia mundial do filme ‘Lawrence of Arabia’. A peça vintage criada por Norman Hartnell terá sido adaptada à noiva.

Para além do vestido, a rainha Isabel II emprestou ainda a tiara de diamantes que a própria usou em 1947 no dia do seu casamento com o Duque de Edimburgo.

Recorde-se que a cerimónia contou com a presença de poucos convidados devido à pandemia de covid-19 que assola o mundo.