Princesa Beatrice de Inglaterra casou-se em cerimónia secreta

Segundo o jornal britânico ‘The Sun’, a Princesa Beatrice, neta da rainha Isabel II de Inglaterra, casou-se com Edoardo Mapelli Mozzi, na manhã desta sexta-feira, dia 17.

A cerimónia secreta aconteceu na All Saint Chapel, em Windsor, e contou apenas com a presença de 20 convidados. Entre os quais, a rainha Isabel II, e o marido, Filipe, Duque de Edimburgo, assim como os pais da noiva, o Príncipe André e a ex-mulher Sarah Ferguson.

De acordo com uma amiga da noiva, a cerimónia respeitou as medidas de distância social. "Eles estavam muito ansiosos para que a rainha viesse, então o casamento teve que acontecer antes de ela ir para Balmoral e esta foi uma grande oportunidade (…) Precisavam tornar o casamento seguro para rainha e o Filipe. São como uma família normal e tiveram que fazer sacrifícios, como muitos outros fizeram por todo o país e esperam ter uma celebração maravilhosa quando for a hora certa", revelou.

O casamento que estava marcado para maio foi adiado várias vezes por causa da pandemia de Covid-19 que assola o mundo, bem como por causa do escândalo em volta do príncipe André.

Recorde-se que Beatrice conheceu o milionário italiano em 2018, tendo ficado noivos em setembro do ano passado.