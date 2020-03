Princesa Beatrice obrigada a adiar casamento pela terceira vez

Princesa Beatrice e o noivo, Edoardo

13:18

Segundo avança a imprensa internacional, parece que ainda não é desta que a princesa Beatrice, de 31 anos, vai subir ao altar.

O casamento da filha mais velha do príncipe André, com Edoardo Mapelli Mozzi, agendado para o dia 29 de maio, na Capela Real do Palácio de St. James, volta a ser ameaçado. Desta vez, devido à pandemia de coronavírus.

A cerimónia deverá ser adiada devido ao surto, e porque o futuro marido do membro da realeza britânica é italiano e tem muitos amigos e familiares que conta estarem presentes no momento especial e que estão de quarentena, em Itália, o país da Europa mais afetado por esta doença.

Recorde-se que das duas primeiras vezes que a princesa Beatrice foi obrigada a adiar o casamento, a decisão esteve relacionada com os escândalos sexuais que envolveram o pai, o príncipe André, filho da rainha Isabel II, irmão do príncipe Carlos. O nome do monarca foi envolvido num caso de pedofilia, com relações próximas com o milionário Jeffrey Epstein, o que até chegou a pôr em causa a presença do progenitor de Beatrice no seu casamento.