Princesa Beatrice sobe ao altar no próximo ano

01:30

Carolina Cunha

Aprincesa Beatrice, nona na linha de sucessão ao trono britânico, está noiva do empresário e magnata Edoardo Mapelli Mozzi e irá subir ao altar já no próximo ano. O anúncio foi feito através das redes sociais, na conta oficial de Instagram do Palácio de Buckingham, com um comunicado de Sarah Ferguson e do príncipe André, pais da noiva."O duque e a duquesa de York têm o prazer de anunciar o noivado da princesa Beatrice com Edoardo Mapelli Mozzi. Sua Alteza Real e Mapelli Mozzi ficaram noivos em Itália no início deste mês.O casamento acontecerá em 2020", pode ler-se na publicação, que acompanha duas fotos dos noivos, em que é visível o anel de noivado, no valor de 340 mil euros, que foi oferecido por Edoardo a Beatrice durante as férias do casal. O par sempre manteve uma relação discreta.O anúncio do casamento surge dois anos após o início da relação e a família real mostra-se feliz com a novidade e não tardou a felicitar os noivos. Na conta pessoal do Twitter, a princesa também fez questão de partilhar o momento de grande felicidade: "Estamos extremamente felizes por partilhar o nosso noivado. Estamos muito entusiasmados por embarcar nesta aventura juntos e mal podemos esperar por estar casados", escreveu.