Princesa Beatrice teme ser rejeitada por Carlos após polémicas do pai

As filhas do príncipe André estão em sofrimento com os escândalos em torno do pai, ligado ao magnata Jeffrey Epstein, envolvido em crimes de natureza sexual.As princesas Beatrice e Eugenie temem futuras represálias devido ao comportamento do pai, nomeadamente a possibilidade de perderem os benefícios adjacentes a pertencerem à família real.E se com a rainha de Inglaterra, mãe do príncipe André, as conversações têm corrido bem, com o príncipe Carlos, herdeiro ao trono, as negociações têm sido mais difíceis., revela uma fonte, acrescentando que Beatrice e Eugenie de tudo têm feito para agradar ao tio e mostrar que podem dar um contributo importante à realeza.Recorde-se que o príncipe André tem sido ligado aos crimes sexuais de Jeffrey Epstein e mais recentemente a outro escândalo sexual com ligações ao magnata da moda Peter Nygard, de 78 anos, acusado de drogar e de violar 10 mulheres, seis das quais teriam entre os 14 e os 15 anos. As ligações estão a preocupar a rainha.