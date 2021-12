Princesa Beatriz com Covid-19 Antiga rainha dos Países Baixos decidiu fazer o teste depois de apresentar “sintomas leves de constipação”.

Princesa Beatriz

06:00

A princesa Beatriz, como é conhecida desde que abdicou do trono dos Países Baixos em favor do filho, Willem-Alexander, em 2013, testou positivo à Covid-19 no sábado.



De acordo com um comunicado da casa real, a antiga rainha, de 83 anos, decidiu fazer o teste depois de apresentar “sintomas leves de constipação”, estando agora “a cumprir isolamento em casa”. O seu estado de saúde está a ser monitorizado de perto.



Mais sobre

artigos relacionados