Princesa Charlene do Mónaco faz retoques no rosto

Charlene do Mónaco

A princesa Charlene do Mónaco voltou a surgir em público depois de algum tempo afastada dos deveres reais. A acompanhar o marido, Alberto, numa viagem a Itália, a princesa mostrou um semblante triste, com uma expressão séria e preocupada. No entanto, não foi só isso que chamou à atenção dos internautas. Nas redes sociais, são muitos os comentários sobre a “cara inchada” da ex-atleta sul-africana, que voltou a fazer intervenções estéticas no rosto.