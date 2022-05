Princesa Charlene do Mónaco volta à vida pública

01:30

Depois de ter passado quatro meses internada devido a problemas de saúde, a mulher do príncipe Alberto do Mónaco retomou os atos oficiais.A princesa Charlene, de 44 anos, marcou presença no Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1 com os dois filhos, os gémeos de sete anos, Jacques e Gabriella, e com o marido.A última vez que Charlene tinha sido vista em público, no Mónaco, foi em novembro do ano passado. A mulher do príncipe Alberto viveu uma fase atribulada a nível pessoal. Foi submetida a duas intervenções cirúrgicas devido a uma infeção otorrinolaringológica que a deixou muito debilitada.Em novembro de 2021, a princesa regressou ao principado, mas o seu estado de saúde inspirava cuidados, pelo que teve de ser internada. Há cerca de duas semanas, Charlene posou junto da família para celebrar a Páscoa. Foi a primeira vez que foi fotografada desde que regressou ao principado, em março passado.