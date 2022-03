Princesa Charlene regressa ao Mónaco mas continua isolada Mulher de Alberto vai continuar sem participar nos eventos oficiais.

Charlene do Mónaco esteve largos meses afastada da família devido a problemas de saúde

Foto: Reuters

Após vários meses afastada do Mónaco, a princesa Charlene está de volta ao Principado. A novidade foi comunicada pelo palácio real através de um comunicado oficial. "A princesa Charlene acaba de voltar ao Mónaco, onde está feliz por reencontrar a família e os amigos. As próximas semanas deverão permitir-lhe recuperar totalmente antes de poder retomar progressivamente as suas atividades oficiais", pode ler-se.



Apesar do regresso, Charlene vai continuar isolada e não irá participar nos eventos oficiais da família real nos próximos tempos. Segundo a imprensa internacional, nos últimos meses Charlene esteve internada numa clínica na Suíça.

