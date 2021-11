Princesa Charlene regressa ao Mónaco mas não vai para o palácio

Princesa voltou a casa, mas persiste a dúvida sobre a relação com o príncipe Alberto.

01:30

De regresso ao Mónaco depois de seis meses na África do Sul (onde esteve retida por motivos de saúde), a princesa Charlene não deverá voltar a viver no palácio. A informação é avançada pelo jornal britânico ‘Daily Mail’, que cita a cunhada de Charlene, Chantell Wittstock, segundo a qual “não está claro” que a princesa volte a viver no palácio real, pelo menos a tempo inteiro.









Esta notícia adensa ainda mais os rumores de separação entre Charlene e Alberto do Mónaco. Recorde-se que já antes de ter viajado para a África do Sul, em maio, a princesa encontrava-se a viver num apartamento, a cerca de 300 metros do palácio.

Há uma semana, no entanto, quando regressou da África do Sul, a princesa de 43 anos tinha à sua espera o marido e os dois filhos, com um ramo de flores. Na altura, uma foto de Charlene abraçada ao marido correu Mundo.