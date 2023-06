Princesa Charlene surpreende com novo visual

04 jun 2023 • 17:40

Aos 45 anos, Charlene do Mónaco voltou a sentir necessidade de mudar de visual. Conhecida pelos seus cabelos louros platinados, a mulher de Alberto II agora está morena. A nova imagem foi apresentada durante a final do Grande Prémio de Fórmula 1 do principado (no último fim de semana), onde esteve acompanhada pelo marido para entregar os troféus aos vencedores da prova. Recorde-se que, em 2020, a mãe de Jacques e Gabriella, de 8 anos, surpreendeu o mundo ao aparecer com a cabeça parcialmente rapada.Além da nova cor de cabelo, Charlene também deu que falar pela roupa que escolheu para esta ocasião: um vestido da marca de luxo Akris, azul escuro, com riscas coloridas e sem mangas, que custa cerca de 4 mil euros.Apesar de ser vista com maior regularidade em atos oficiais, existem rumores de que a princesa estará dependente de uma forte medicação. Fonte próxima da princesa contou à revista ‘Here’ que, nos últimos nove anos, Charlene não passa sem analgésicos e antidepressivos, um cocktail que já a obrigou a fazer uma desintoxicação.