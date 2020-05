Princesa Charlotte ajuda a preparar refeições para idosos

01:30

Vânia Nunes

Charlotte completou este sábado cinco anos e, para assinalar a data, os duques de Cambridge divulgaram novas imagens da filha na página oficial de Instagram. As fotografias foram tiradas por Kate Middleton, em abril, enquanto "Charlotte ajudava a família a separar alimentos para doar a reformados isolados" devido ao surto de coronavírus no Reino Unido.

De acordo com o ‘The Telegraph’, os sacos continham massa fresca, preparada pela própria princesa e pelos irmãos, George, de seis anos, e Louis, de dois, com a ajuda dos pais, e que foi distribuída, com as devidas medidas de segurança, nos arredores de Norfolk, em Inglaterra. De acordo com a mesma publicação, William e Kate têm tentado envolver ao máximo os seus filhos em atividades que lhes mostrem a "importância da solidariedade".

Devido à pandemia, Charlotte não pôde celebrar fisicamente o aniversário com a restante família, no entanto, de acordo com o jornal ‘Express’, teve direito a uma festa virtual, em que recebeu muitos mimos.