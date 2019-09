Princesa Charlotte e marido escolhem o norte de Portugal para amor e descanso

01:30

Sónia Dias

A princesa Charlotte do Mónaco e o marido, Dimitri Rassam, escolheram Portugal para uma escapadinha de três dias numa das regiões mais belas do País: o Douro.O casal chegou ao aeroporto da Invicta sem os filhos e dirigiu-se para Lamego, onde ficou alojado no exclusivo Six Senses Douro Valley.Segundo a notícia avançada pela ‘Nova Gente’, Charlotte e Dimitri, que se casaram em junho, nunca saíram do hotel, que tem uma vista privilegiada sobre o rio Douro, desfrutando ao máximo dos serviços que este disponibiliza.De acordo com a revista italiana ‘Chi’, a filha de Carolina do Mónaco poderá estar à espera do segundo filho com Dimitri. Já são pais de Balthazar, de um ano. O produtor de cinema é ainda pai de Dayra, de seis, fruto da relação com uma modelo russa, e Charlotte é mãe de Raphaël, de cinco, que teve com o humorista Gad Elmaleh.