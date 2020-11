Princesa Diana: O segredo por detrás da entrevista do século

29 nov 2020 • 19:38

Sónia Dias

Foi há 25 anos que a BBC exibiu a célebre entrevista com a princesa Diana - que ficou conhecida como a ‘entrevista do século’ - em que esta revelou ao Mundo toda a verdade sobre o fim do seu casamento com o príncipe Carlos, celebrizando a frase:O terceiro elemento seria Camilla Parker Bowles, atualmente casada com o filho de Isabel II. Mais de 23 milhões de pessoas viram uma fragilizada Diana Spencer confessar ao jornalista Martin Bashir o pesadelo vivido nas mãos da família real britânica.Agora, Charles Spencer revelou à imprensa os documentos que terão convencido a irmã a conceder a polémica entrevista a Bashir. Estes incluem extratos bancários falsificados que mostram como funcionários seniores da corte eram pagos pelos serviços secretos para espiar a princesa a pedido da família real, assim como alegadas provas de que Carlos, de quem Diana estava separada mas não divorciada ainda, teria um caso com a ama dos filhos ou que a princesa tinha o telefone sob escuta e a correspondência aberta. Face a estas novas provas, a BBC decidiu abrir uma investigação independente à atuação de Bashir, que depois da entrevista à princesa Diana, em 1995, mudou-se para a ITV, onde foi o autor do documentário de 2003 em que Michael Jackson admitiu partilhar a cama com menores.Com a entrevista a Bashir, dois anos antes de morrer, Diana, na altura com 34 anos, admitiu que o seu casamento com o príncipe Carlos ficou marcado por traições, de ambas as partes. A princesa chocou o Mundo - sobretudo a rainha - ao confessar que teve uma relação com James Hewitt (há quem diga que Harry é seu filho)., disse.Durante a conversa, a mãe de William e Harry também revelou que sofreu de depressão após o nascimento do primeiro e que ninguém a apoiou. Em vez disso, diziam que era "instável e mentalmente desequilibrada". Um problema que acabou por lhe provocar distúrbios alimentares (bulimia).