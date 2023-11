Princesa diz que viver em Portugal é “sonho”

Eugenie e o marido, Jack Brooksbank

Foto: HANNAH MCKAY/reuters

A princesa Eugenie, filha do príncipe André e de Sara Ferguson, foi convidada a participar no podcast ‘Table Manners’ – que se apresenta como espaço de discussão sobre “comida, família e tudo o que fica no meio” – e revelou que é muito feliz em Portugal, onde não sente a pressão para se vestir bem. Aos 33 anos, Eugenie admitiu que, enquanto crescia sob escrutínio público no Reino Unido, teve problemas com a imagem. “Acho que toda a gente passa por isso quando é uma figura pública. Com a nossa família, aconteceu numa idade perfeita, aos 13 anos, quando tens corte de cabelo à tigela, és um pouco mais gordinha e todos os rapazes fazem bullying contigo”, revelou a princesa.





Em contraste, desde que passou a viver metade do ano no nosso país, com o marido e os filhos, tudo é paz e sossego. “É um sonho. Posso ir ao supermercado com roupa de treino e uma mola do cabelo sem me importar”, brincou.