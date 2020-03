Princesa em alerta com caso de Coronavírus na escola da filha

O coronavírus está a espalhar-se pelo mundo e a princesa Victoria, da Suécia, está preocupada com o Covid-19 depois de um menino, de oito anos, que frequenta a escola da princesa Estela, Campus Manilla, ter sido diagnosticado com a doença.Um relatório apresentado no jornal 'Expressen' revela que a escola está encerrada.é possível ler-se.Embora a recomendação oficial tenha sido de manter a escola aberta, o Campus Manilla por precaução encerrou a propriedade. "