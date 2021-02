Princesa Eugenie afasta-se da família real A neta da rainha Isabel II está dedicada ao papel de mãe e decidiu recuar nas suas funções no seio da realeza.

Princesa Eugenie afasta-se da família real

Inteiramente dedicada ao filho, que nasceu no passado dia 9, a princesa Eugenie está cada vez mais afastada da realeza e tem aproveitado este momento para "recuar" nas suas funções no seio da família. De acordo com a biógrafa real Angela Levin, a neta da rainha Isabel II quer "cuidar exclusivamente do seu bebé". "Ela pode aparecer em eventos importantes, como o Trooping the Color, mas não vai assumir mais responsabilidades", explicou.

Com a saída do seu primo, o príncipe Harry, da família real inglesa e a sua mudança para os Estados Unidos, as atenções voltaram-se para Eugenie e também para a sua irmã, Beatrice. E foi expectável, entre os súbditos, que ganhassem destaque na monarquia. No entanto, a recém-mamã de 30 anos, já deixou claro que não são essas as suas intenções. "Ela não vai preencher o lugar e o trabalho deixados pelo Harry", avançou a especialista em realeza.

Para já, Eugenie está encantada com o seu novo papel, ao lado do marido, Jack Brooksbank.



Três dias depois de ter dado à luz, a filha do príncipe André e de Sarah Ferguson deixou o Portland Hospital, em Londres, conduzida pelo companheiro. Os dois mostraram-se sorridentes e felizes e acenaram aos jornalistas presentes. No entanto, Eugenie tem dado poucas informações sobre esta nova fase que está a viver e, até ao fecho desta edição, ainda não tinha revelado o nome do bebé.

A unidade hospitalar escolhida para este momento marcante já é conhecida da família. Foi lá que Meghan Markle deu à luz o pequeno Archie. Eugenie teve à sua disposição inúmeros luxos e todo o conforto. De acordo com o ‘Mirror’, a estadia custa cerca de 23 mil euros, mas pode chegar aos 500 mil.

