Princesa Eugenie deu as boas-vindas ao primeiro filho

"Sua Alteza Real, a princesa Eugenie, deu hoje, 9 de fevereiro de 2021, à luz em segurança um filho, às 8h55 [hora local], no Hospital de Portland. Jack Brooksbank estava presente. O bebé pesa 3,6kgs", pode ler-se num comunicado.



nota que a Rainha Isabel II e o o Duque de Edimburgo estão "muito felizes" com a chegada de mais um bebé à família. O mesmo comunicado dá conta que a mãe e o bebé estão bem de saúde.



A princesa Eugenie, filha do príncipe André e de Sarah Ferguson, e o marido,neta da monarca partilhou a primeira fotografia do filho, na qual se pode ver uma das mãos do recém-nascido. Na legenda deste registo, Eugenie deixou, apenas, três pequenos corações azuis.Até ao momento ainda não foi revelado o nome do bebé.