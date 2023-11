Princesa Eugenie diz que viver em Portugal "é um sonho"

Numa entrevista ao podcast 'Table Manners', a princesa Eugenie confessou que o facto de ter vindo viver para Portugal a ajudou a ultrapassar os problemas com a imagem, consquência do constante escrutínio a que esteve sujeita ao longo da vida enquanto membro da família real britânica.



"Acho que toda a gente passa por isso se é uma figura pública. Acho que com a nossa família, aconteceu numa idade perfeita, aos 13 anos, quando tens um corte de cabelo à tigela, és um pouco mais gordinha e todos os rapazes fazem bullying contigo", confessa.





Mas Eugenie fez ainda saber que isto deixou de ser um problema quando veio viver para Portugal, juntamente com o marido, Jack Brooksbank, e os dois filhos, August e Ernest.

"É por isso que viver em Portugal é um sonho, porque posso ir ao supermercado com roupa de treino e uma mola do cabelo sem me importar", brinca. "Ninguém quer saber", completa.

A sobrinha do rei Carlos III passou a viver - por temporadas - em Portugal, no ano passado, na sequência de um projeto imobiliário do marido, que se situa entre a Comporta e Melides.